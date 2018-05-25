Експерт розповів, які ключові проблеми призвели до катастрофічного падіння рейтингів Порошенка

Проблема падіння рейтингу Петра Порошенка полягає в тому, що він не відповів на ключові запити Революції Гідності, зокрема, на покарання організованої злочинної банди Януковича. Саме це і дало підстави серйозно розчаруватися в Порошенку як президенту.

Таку думку висловив політолог Михайло Бесараб у прямому ефірі 24 Каналу.

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Експерт зазначив, що Порошенко, ставши президентом, передусім повинен був покарати пособників Віктора Януковича і притягти до кримінальної відповідальності усіх учасників, колективних і групових злочинів команди екс-президента України.

Натомість, Петро Порошенко обрав іншу тактику спілкування з цією командою, він дав можливість їм відновитися і закріпитися в нових політичних реаліях.

Це очевидно сталося внаслідок домовленостей Порошенка з командою Льовочкіна і Фірташа. Я маю на увазі серію зустрічей Порошенка з цією командою у Відні, факт яких підтвердив сам Фірташ, даючи покази у Віденському суді. Тому, я думаю, що були схожі домовленості і з іншими представниками команди Януковича,

– відповів Михайло Бесараб.

Він також сказав, що друга важлива проблема низького рейтингу Порошенка пов'язана з тим, що він повів себе дуже неадекватно і неправильно, даючи відповіді на збройну агресію Російської Федерації.

Президент України запропонував мінські домовленості як безальтернативний варіант вирішення цього конфлікту, але ж вони абсолютно не відповідають обставинам агресії, яку вчинила Росія проти України, окупувавши Крим і частину Донбасу,

– додав він.



Президентський рейтинг за квітень 2018 року

Політолог заявив, що, не зважаючи на таку ситуації, Порошенко вже 4 рік розповідає українцям про мінські домовленості, хоча насправді в них немає жодного слова про збройну агресію з боку Росії, і вони абсолютно не відповідають ні потребам часу, ні національним інтересам України.