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Эксперт рассказал, когда и как в Украину может вернуться Саакашвили

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Уличные протесты несмотря ни на что будут нарастать
Уличные протесты несмотря ни на что будут нарастать / Znaj

В Украине стремительно появляется новое массовое явление – разнообразие форм публичной уличной борьбы. Ближе к весне будут студенческие забастовки, микромайданы, палаточные лагеря. И все это – разные политические силы. Назрел комплекс требований к власти, но их она не хочет слышать.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По словам политолога, депортация Саакашвили никак не повлияла на активность уличных протестов.

Администрации Президента кажется, что если убрать из Украины всех с грузинской фамилией, то все рассосется. Неправильно. Всегда будут свои активисты. Саакашвили – не герой Украины, но один из тех, кто открыто ругает власть и говорит то, что должны говорить сами украинцы. И за ним идут наши граждане. Это необычно,
– подчеркивает Виктор Небоженко.

Как отмечает эксперт, активность протестных акций может сойти на нет, но на следующий погожий день на улице может снова выйти 10 тысяч человек. И тогда возможно непредсказуемое развитие событий и обострения. Потому что власть будет делать все, чтобы очистить центр Киева от протестующих. Это вызов Порошенко, который не контролирует центр столицы, всю столицу, соответственно и Украину. Это вызов его личной власти.

При этом Виктор Небоженко считает, что Саакашвили и дальше влияет на свою политическую силу в Украине. Более того, он может вернуться в Украину, причем есть разные варианты.

Саакашвили может приехать в Украину разными способами. Может снова прорвать границу, или приехать в качестве представителя ЕС по борьбе с коррупцией. Завтра вдруг окажется, что Голландия направляет его в Украину послом. Или крайний вариант – США срочно дают ему пуэрториканское гражданство, и он приезжает в Украину с целью финансовых расследований. То есть, у него может появиться международная возможность приехать в Киев. И тогда Саакашвили приедет рекламировать себя,
– считает Виктор Небоженко.

Напомним, 27 февраля в Киеве в палаточном городке возле Верховной Рады между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. В результате пострадало 13 правоохранителей, 9 человек задержаны.

Ранее 12 февраля работники ГПСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ГПСУ объяснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.

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В чем обвиняют Саакашвили? В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. По официальным данным из-за того, что он якобы указал ложную информацию при заполнении документов на получение украинского паспорта, по неофициальным – из-за конфликта с Порошенко. В тот момент Саакашвили находился за границей.

10 сентября 2017 состоялся так называемый "прорыв" Саакашвили через польско-украинскую границу, когда лидер "Движения новых сил" при поддержке активистов вернулся в Украину без прохождения пограничного контроля.

Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом при Януковиче Курченко с целью госпереворота.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арест.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
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