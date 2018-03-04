Експерт розповів, коли і як в Україну може повернутися Саакашвілі

В Україні стрімко з'являється нове масове явище – різноманітність форм публічної вуличної боротьби. Ближче до весни будуть студентські страйки, мікромайдани, наметові табори. І все це – різні політичні сили. Назрів комплекс вимог до влади, і їх вона не хоче чути.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За словами політолога, депортація Саакашвілі ніяк не вплинула на активність вуличних протестів.

Адміністрації Президента здається, що якщо прибрати з України всіх з грузинським прізвищем, то все розсмокчеться. Неправильно. Завжди будуть свої активісти. Саакашвілі – не герой України, але один з тих, хто відкрито лає владу і говорить те, що повинні говорити самі українці. І за ним ідуть наші громадяни. Це незвично,

– підкреслює Віктор Небоженко.

Як зауважує експерт, активність протестних акцій може зійти нанівець, але наступного погожого дня на вулиці може знову вийти 10 тисяч людей. І тоді можливий непередбачуваний розвиток подій і загострення. Тому що влада робитиме все, щоб очистити центр Києва від протестувальників. Це виклик Порошенку, який не контролює центр столиці, всю столицю, відповідно Україну. Це виклик його особистій владі.

При цьому Віктор Небоженко вважає, що Саакашвілі і далі впливає на свою політичну силу в Україні. Більше того, він може повернутися в Україну, причому є різні варіанти.

Саакашвілі може приїхати в Україну різними способами. Може знову прорвати кордон, або приїхати як представник ЄС по боротьбі з корупцією. Завтра раптом виявиться, що Голландія надсилає його в Україну послом. Або крайній варіант – США терміново дають йому пуерто-ріканське громадянство, і він приїжджає в Україну з метою фінансових розслідувань. Тобто, у нього може з'явитися міжнародна можливість приїхати до Києва. І тоді Саакашвілі приїде рекламувати себе,

– вважає Віктор Небоженко.

Нагадаємо, 27 лютого у Києві у наметовому містечку поблизу Верховної Ради між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. В результаті постраждало 13 правоохоронців, 9 осіб затримано.

Раніше 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі і відправили його чартерним літаком у Варшаву. У ДПСУ пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув.

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У чому звинувачують Саакашвілі? У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. За офіційними даними – через те, що він нібито вказав неправдиву інформацію під час заповнення документів на отримання українського паспорта, за неофіційними – через конфлікт з Порошенком. В той момент Саакашвілі перебував за кордоном.



10 вересня 2017 року відбувся так званий "прорив" Саакашвілі через польсько-український кордон, коли лідер "Руху нових сил" за підтримки активістів повернувся в Україну без проходження прикордонного контролю.



Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту.



5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі. Якщо Саакашвілі екстрадують з України в Грузію як особу без громадянства, у Тбілісі його чекає арешт.