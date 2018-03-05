Эксперт рассказал, кто инициировал разгон палаточного городка возле Рады

Никакого смысла в зачистке остатков палаточного городка возле Верховной Рады не было. С политтехнологической точки зрения говорить о выгоде для власти вряд ли можно. Здесь только проигрыш.

Такое мнение сайту "24" высказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

За год до президентских выборов на все ключевые события политической жизни Украины нужно смотреть с политтехнологического стороны. С этой точки зрения никакого смысла в зачистке остатков палаточного городка нет. После депортации Саакашвили акция постепенно маргинализировалась. Для всех ее организаторов она больше уже играла в существенный минус,

– убежден Алексей Кошель.

К тому же, отмечает эксперт, значительная часть требований митингующих выполнена: в первом чтении принят избирательный кодекс и закон об антикоррупционном суде. А с наступлением оттепели, таянием снегов, что привело бы к увеличению бытовой грязи, эта акция опять таки превращалась бы в маргинес.

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Очевидно, считает Кошель, часть самодеятельности в зачистке палаточного городка, бесспорно, была со стороны силовиков. В частности, МВД. Форма проведения зачистки подчеркивает не только проблему разгона этой акции, а в целом проблему функционирования МВД. В свое время, напоминает председатель КИУ, эта акция стала возможной, потому что МВД фактически позволило протестующим установить палатки.

Важно, чтобы и со стороны власти, и со стороны оппозиции в этой истории была поставлена ​​точка. Да, есть логика правоохранителей, которые говорят о том, что они нашли у протестующих взрывчатку. Но разгон городка показал серьезные минусы в работе правоохранительных органов и персонально обидел часть протестующих. Потому что было сделано очень грубо. Силовики должны отчитаться о своих действиях в парламенте,

– отметил Алексей Кошель.

Напомним, 3 марта правоохранители силовыми методами разогнали палаточный городок. В полиции заявили, что на месте палаточного городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова".