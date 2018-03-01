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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт рассказал, почему украинцы не поверят Порошенко

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Порошенко начал президентскую кампанию
Порошенко начал президентскую кампанию / Слово и дело

Порошенко срочно собрал пресс-конференцию исключительно для политического торга. За два с половиной часа президент не сказал ничего нового.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

По его словам, Порошенко на публику играет роль, якобы, он думает не о выборах, рейтингах, а только о реформах.

Как отмечает политолог, если бы президент думал о реформах, то сказал бы: "Остался год до выборов, за это время я планирую поднять зарплаты, принять закон про Антикоррупционный суд посадить 20 крупнейших коррупционеров, построить восемь тысяч километров автобанов, получить шесть миллиардов инвестиций". Этого, отмечает эксперт, Порошенко не сказал.

Порошенко валяет дурака, делая вид, что ничего не происходит, и он не идет в президенты. На самом деле по Фрейду проговорился, отвечая на этот вопрос, сказав, что не будет выдвигаться от БПП. То есть план у него уже есть. Порошенко уже планку себе задал: баллотироваться не от партии, а идти как выдвиженец от населения – широким фронтом. Этакий легкий путинизм,
– считает Давидюк.

В то же время специалист отмечает, что Порошенко не с чем идти на выборы президента. В частности, что показать украинцам, чтобы они ему поверили? Пока, говорит Давидюк, ответа нет.

"Порошенко возродил армию, но в войне не победил. Донбасс оккупирован, Крым не украинский. Его заявления, что в 2014 году он пытался вернуть Крым, не выдерживают критики. Сегодня у него есть все инструменты, то надо что-то делать. Порошенко будет спекулировать вопросом Крыма, но он ничего не сделал для его возвращения, для защиты украинцев и татар, живущих на полуострове", – отмечает Николай Давидюк.

Политолог отмечает: у Порошенко эфемерное видение того, что он побеждает в войне, построил армию. Он манипулирует фразой главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли, что реформ в Украине не видит только идиот. На самом деле, подчеркивает эксперт, реформ не испытывают. Они есть: децентрализация, декоммунизация, строительство дорог, но они не так ощутимы, как об этом говорит президент.

Пустая пресс-конференция Порошенко. Что нового узнали украинцы? Ничего. Тогда с какой целью ее собирали? Исключительно для политического торга, потому что была информация, что Порошенко объявит досрочные выборы парламента. Все содержание пресс-конференции можно было вместить в несколько постов в соцсетях,
– считает Николай Давидюк.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко срочно созвал пресс-конференцию "Вызовы-2018". Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, Порошенко отличился громким заявлением о том, что "не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной кампании".

Читайте также: Пресс-конференция Петра Порошенко: о чем говорил Президент

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Война на Донбассе Реформы
Источник: 24 Канал
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