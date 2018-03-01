Експерт розповів, чому українці не повірять Порошенку

Порошенко терміново зібрав прес-конференцію винятково для політичного торгу. За дві з половиною години президент не сказав нічого нового.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, Порошенко на публіку грає роль, мовляв, він думає не про вибори, рейтинги, а тільки про реформи.

Як зауважує політолог, якби президент думав про реформи, то сказав би: "Залишився рік до виборів, за цей час я планую підняти зарплати, ухвалити закон про Антикорупційний суд, посадити 20 найбільших корупціонерів, побудувати вісім тисяч кілометрів автобанів, отримати шість мільярдів інвестицій". Цього, зазначає експерт, Порошенко не сказав.

Порошенко клеїть дурня, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, і він не йде у президенти. Насправді за Фрейдом проговорився, відповідаючи на це питання, сказавши, що не висуватиметься від БПП. Тобто план у нього вже є. Порошенко вже планку собі задав: балотуватися не від партії, а йти як висуванець від населення – широким фронтом. Такий собі легкий путінізм,

– вважає Давидюк.

Водночас фахівець зауважує, що Порошенку нема з чим іти на вибори президента. Зокрема, що показати українцям, щоб вони йому повірили? Поки, говорить Давидюк, відповіді немає.

"Порошенко відродив армію, але у війні не переміг. Донбас окупований, Крим не український. Його заяви, що в 2014 році він намагався повернути Крим, не витримують критики. Сьогодні в нього є всі інструменти, то треба щось робити. Порошенко спекулюватиме питанням Криму, але він нічого не зробив для його повернення, для захисту українців і татар, що живуть на півострові", – зауважує Микола Давидюк.

Політолог зазначає: в Порошенка ефемерне бачення того, що він перемагає у війні, збудував армію. Він маніпулює фразою глави представництва ЄС в Україні Хюґа Мінгареллі, що реформ в Україні не бачить тільки ідіот. Насправді, підкреслює експерт, реформ не відчувають. Вони є: децентралізація, декомунізація, будівництво доріг, але їх не настільки відчутно, як про це говорить президент.

Пуста прес-конференція Порошенка. Що нового дізналися українці? Нічого. Тоді з якою метою її збирали? Винятково для політичного торгу, тому що була інформація, що Порошенко оголосить дострокові вибори парламенту. Весь зміст прес-конференції можна було вмістити в кілька постів у соцмережах,

– вважає Микола Давидюк.

Нагадаємо, 28 лютого президент Петро Порошенко терміново скликав прес-конференцію "Виклики-2018". Відповідаючи на питання про майбутні президентські вибори, Порошенко відзначився гучною заявою про те, що "не програв у своєму житті ще жодної виборчої кампанії".

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