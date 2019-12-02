Эксперт сказал, кто может не проголосовать за перезагрузку ГБР
Народные депутаты 3 декабря должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований. Они необходимы для продолжения следствия по делам Майдана.
Это в эфире 24 каналу прокомментировал эксперт группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов. Он сказал, что может не проголосовать "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Странным образом они пытаются уберечь Романа Трубу в должности. Это было заметно во время выступления Ильи Кивы в профильном комитете", – сказал Леменов.
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"Вторая группа влияния – это, условно говоря, группа Коломойского в "Слуге народа". Депутатская группа "За будущее" и также у меня есть сомнения, что большинство "Батькивщины" проголосует", – пояснил эксперт, кто еще может не проголосовать.
Ведущая поинтересовалась, есть ли угроза того, что Верховная Рада не сможет проголосовать законопроект в целом из-за того, что там есть правка об увольнении Трубы.
Вполне вероятно или кому-то просто не хочется, чтобы было продолжение расследования преступлений на Евромайдане. Кое-кто хочет взять под контроль не только Романа Трубу и правоохранительный орган, но и вопросы расстрелов во время событий 2014 года. Этот человек общеизвестен – Андрей Портнов,
– отметил Александр Леменов
"Он говорит: почему мы должны расследовать преступления только против евромайдановцев. Он хочет расследовать сначала преступления в отношении "Беркута". Я уважаю его право иметь такую позицию, но я ее не разделяю. Те, кто не проголосуют за законопроект №2116, затем должны четко объяснять, что их смутило", – подытожил эксперт.
Что грозит расследованиям дел Майдана
- Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.
- В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что спустя 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана потом должно было расследовать ГБР, за деятельностью которого будет присматривать новообразованный департамент в Генпрокуратуре.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
- 5 ноября ГБР заявил, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и недостатка следователей.
- Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.