Эксперт сказал, кто может не проголосовать за перезагрузку ГБР

Народные депутаты 3 декабря должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований. Они необходимы для продолжения следствия по делам Майдана.

Это в эфире 24 каналу прокомментировал эксперт группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов. Он сказал, что может не проголосовать "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Странным образом они пытаются уберечь Романа Трубу в должности. Это было заметно во время выступления Ильи Кивы в профильном комитете", – сказал Леменов.

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"Вторая группа влияния – это, условно говоря, группа Коломойского в "Слуге народа". Депутатская группа "За будущее" и также у меня есть сомнения, что большинство "Батькивщины" проголосует", – пояснил эксперт, кто еще может не проголосовать.

Ведущая поинтересовалась, есть ли угроза того, что Верховная Рада не сможет проголосовать законопроект в целом из-за того, что там есть правка об увольнении Трубы.

Вполне вероятно или кому-то просто не хочется, чтобы было продолжение расследования преступлений на Евромайдане. Кое-кто хочет взять под контроль не только Романа Трубу и правоохранительный орган, но и вопросы расстрелов во время событий 2014 года. Этот человек общеизвестен – Андрей Портнов,

– отметил Александр Леменов

"Он говорит: почему мы должны расследовать преступления только против евромайдановцев. Он хочет расследовать сначала преступления в отношении "Беркута". Я уважаю его право иметь такую ​​позицию, но я ее не разделяю. Те, кто не проголосуют за законопроект №2116, затем должны четко объяснять, что их смутило", – подытожил эксперт.

Что грозит расследованиям дел Майдана