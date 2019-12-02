Експерт сказав, хто може не проголосувати за перезавантаження ДБР

Народні депутати 3 грудня повинні проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Вони необхідні для продовження слідства у справах Майдану.

Це в ефірі 24 каналу прокоментував експерт групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов. Він сказав, що може не проголосувати "Опозиційна платформа – За життя".

"Дивним чином вони намагаються вберегти Романа Трубу на посаді. Це було видно помітно під час виступу Іллі Киви у профільному комітеті", – сказав Лємєнов.

Читайте також: Влада не реагує, – активіст, який голодує через справи Майдану

"Друга група впливу – це умовно кажучи, група Коломойського у "Слузі народу". Депутатська група "За майбутнє" і також у мене є сумніви, що більшість "Батьківщини" проголосує", – пояснив експерт, хто ще може не проголосувати.

Ведуча поцікавилася, чи є загроза того, що Верховна Рада не зможе проголосувати законопроєкт в цілому через те, що там є правка про звільнення Труби.

Цілком ймовірно або комусь просто не хочеться, щоб було продовження розслідування злочинів на Євромайдані. Дехто хоче взяти під контроль не тільки Романа Трубу і правоохоронний орган, а й питання розстрілів під час подій 2014 року. Ця людина загальновідома – Андрій Портнов,

– наголочив Олександр Лємєнов

"Він каже: чому ми маємо розслідувати злочини тільки проти євромайданівців. Він хоче розслідувати спочатку злочини стосовно "Беркуту". Я поважаю його право мати таку позицію, але я її не поділяю. Ті, хто не проголосують за законопроєкт №2116, потім має чітко пояснювати, що його збентежило", – підсумував експерт.

Що загрожує розслідуванням справ Майдану