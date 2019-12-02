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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Експерт сказав, хто може не проголосувати за перезавантаження ДБР

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      Народні депутати 3 грудня повинні проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Вони необхідні для продовження слідства у справах Майдану.

      Це в ефірі 24 каналу прокоментував експерт групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов. Він сказав, що може не проголосувати "Опозиційна платформа – За життя".

      "Дивним чином вони намагаються вберегти Романа Трубу на посаді. Це було видно помітно під час виступу Іллі Киви у профільному комітеті", – сказав Лємєнов.

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      "Друга група впливу – це умовно кажучи, група Коломойського у "Слузі народу". Депутатська група "За майбутнє" і також у мене є сумніви, що більшість "Батьківщини" проголосує", – пояснив експерт, хто ще може не проголосувати.

      Ведуча поцікавилася, чи є загроза того, що Верховна Рада не зможе проголосувати законопроєкт в цілому через те, що там є правка про звільнення Труби.

      Цілком ймовірно або комусь просто не хочеться, щоб було продовження розслідування злочинів на Євромайдані. Дехто хоче взяти під контроль не тільки Романа Трубу і правоохоронний орган, а й питання розстрілів під час подій 2014 року. Ця людина загальновідома – Андрій Портнов,
      – наголочив Олександр Лємєнов

      "Він каже: чому ми маємо розслідувати злочини тільки проти євромайданівців. Він хоче розслідувати спочатку злочини стосовно "Беркуту". Я поважаю його право мати таку позицію, але я її не поділяю. Ті, хто не проголосують за законопроєкт №2116, потім має чітко пояснювати, що його збентежило", – підсумував експерт.

      Що загрожує розслідуванням справ Майдану

      • Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
      • У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
      • 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
      • Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.
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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань
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