Експерт сказав, хто може не проголосувати за перезавантаження ДБР
Народні депутати 3 грудня повинні проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Вони необхідні для продовження слідства у справах Майдану.
Це в ефірі 24 каналу прокоментував експерт групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов. Він сказав, що може не проголосувати "Опозиційна платформа – За життя".
"Дивним чином вони намагаються вберегти Романа Трубу на посаді. Це було видно помітно під час виступу Іллі Киви у профільному комітеті", – сказав Лємєнов.
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"Друга група впливу – це умовно кажучи, група Коломойського у "Слузі народу". Депутатська група "За майбутнє" і також у мене є сумніви, що більшість "Батьківщини" проголосує", – пояснив експерт, хто ще може не проголосувати.
Ведуча поцікавилася, чи є загроза того, що Верховна Рада не зможе проголосувати законопроєкт в цілому через те, що там є правка про звільнення Труби.
Цілком ймовірно або комусь просто не хочеться, щоб було продовження розслідування злочинів на Євромайдані. Дехто хоче взяти під контроль не тільки Романа Трубу і правоохоронний орган, а й питання розстрілів під час подій 2014 року. Ця людина загальновідома – Андрій Портнов,
– наголочив Олександр Лємєнов
"Він каже: чому ми маємо розслідувати злочини тільки проти євромайданівців. Він хоче розслідувати спочатку злочини стосовно "Беркуту". Я поважаю його право мати таку позицію, але я її не поділяю. Ті, хто не проголосують за законопроєкт №2116, потім має чітко пояснювати, що його збентежило", – підсумував експерт.
Що загрожує розслідуванням справ Майдану
- Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
- У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
- 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
- Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.