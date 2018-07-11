Эксперт: Тереза Мэй – слабая и безвольная, но с повадками ядовитой змеи

Тереза Мэй – слабый и безвольный государственный деятель, но крайне ловкий дворцовый интриган с инстинктами и привычками ядовитой змеи.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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Как отметил эксперт, Тереза ​​Мэй была бы нормальным руководителем правительства в обычных условиях. Но сейчас условия очень необычные: Великобритания в середине процесса выхода из Евросоюза.

Мэй, по своему обыкновению, последние два года пытается, как говорится, пропетлять – выйти из ЕС, но так, чтобы в нем остаться. В ход пошли ее обычные интриги, драматические паузы и долгие переговоры. Но в континентальной Европе на это все нет времени и терпения. Там свои проблемы – к власти идут популисты, анархокоммунисты и полуфашисты. Входить в положение Терезы Мэй никто не собирается,

– рассказал Иван Яковина.

"Борису Джонсону явно нравится смотреть на то, как мучается и гибнет Тереза ​​Мэй. Это такой сладкий мир расплаты за ее интриги и предательство в 2016 году. Но это все – только приманка для куда более масштабного процесса, который разворачивается сейчас в Великобритании", – прокомментировал эксперт.

По словам Яковины, скорее всего, уже в ближайшие дни противники Мэй должны собрать 48 подписей депутатов парламента в поддержку голосования о ее отставке.

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