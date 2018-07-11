Експерт: Тереза Мей – слабка і безвольна, але зі звичками отруйної змії

Тереза Мей – слабкий і безвольний державний діяч, але вкрай спритний палацовий інтригант із інстинктами і звичками отруйної змії.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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Як зазначив експерт, Тереза ​​Мей була б нормальним керівником уряду в звичайних умовах. Але зараз умови дуже незвичайні: Великобританія в середині процесу виходу з Євросоюзу.

Мей, за своїм звичаєм, останні два роки намагається, як кажуть, пропетляти – вийти з ЄС, але так, щоб в ньому залишитися. В хід пішли її звичайні інтриги, драматичні паузи і довгі переговори. Але у континентальної Європи на це все немає часу і терпіння. Там свої проблеми – до влади йдуть популісти, анархокоммуністи і полуфашісти. Входити в положення Терези Мей ніхто не збирається,

– розповів Іван Яковина.

"Борису Джонсону явно подобається дивитися на те, як мучиться і гине Тереза Мей. Це такий солодкий світ розплати за її інтриги і зраду в 2016 році. Але це все – тільки приманка для куди більш масштабного процесу, що розгортається зараз у Великобританії", – прокоментував експерт.

За словами Яковини, швидше за все, вже в найближчі дні противники Мей повинні зібрати 48 підписів депутатів парламенту на підтримку голосування про її відставку.

Відео повного випуску "Безумного мира" за 11 липня 2018