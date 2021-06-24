Об этом издание пишет, ознакомившись с отчетом по делу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, который пока не обнародовали.

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Результаты канадской экспертизы по катастрофе МАУ

Хотя команда судебно-медицинской экспертизы не обнаружила доказательств, что уничтожение самолета рейса PS752 было умышленным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей,

– говорится в документе.

В то же время там отмечают, что Иран не предоставил "вероятного объяснения, почему и как" его военные сбили самолет. "Учитывая доступную информацию, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействие иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой риски были недооценены и не учтены", – добавляют в отчете.

Такой официальный отчет предоставляет Канаде возможности для введения санкций против Ирана.

Напомним, правительство Канады еще в октябре 2020 года назначило бывшего директора Службы безопасности и разведки Джефа Яворски главой судебно-медицинской группы, которая должна была провести экспертизу катастрофы.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала