Про це видання пише, ознайомившись зі звітом у справі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, який наразі не оприлюднили.

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Результати канадської експертизи щодо катастрофи МАУ

Хоча команда судово-медичної експертизи не виявила доказів, що знищення літака рейсу PS752 було умисним, це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 безневинних людей,

– йдеться у документі.

Водночас там наголошують, що Іран не надав "вірогідного пояснення, чому і як" його військові збили літак. "Беручи до уваги доступну інформацію, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, під час якої ризики були недооцінені й не враховані", – додають у звіті.

Такий офіційний звіт надає Канаді можливості для запровадження санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, уряд Канади ще в жовтні 2020 року призначив колишнього директора служби безпеки й розвідки Джефа Яворскі главою судово-медичної групи, яка мала провести експертизу катастрофи.

Збиття літака МАУ над Тегераном: коротко



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу