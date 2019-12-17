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      Экспертиза установила, от чего умерли два дальнобойщика под Николаевом

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      Под Николаевом погибли двое дальнобойщиков / poglyad.tv

      14 декабря на Одесском шоссе в микрорайоне Варваровка нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Еще трех водителей забрали скорой в больницы.

      Все мужчины родом из Винницкой и Черниговской областей. Умершим было всего 54 и 38 лет, рассказывают в полиции Николаевской области.

      Об этом: В Николаеве при загадочных обстоятельствах умерли 2 дальнобойщика, еще 3 – в тяжелом состоянии

      Мужчины накануне ели в придорожных кафе. Сначала рассматривали версию, что водители могли отравиться чем-то из еды. Однако, как установила экспертиза, водители умерли из-за обилия выпитого алкоголя. В их крови было 3,5 промилле, что является критической дозой.

      Мужчины не отравились поддельным алкоголем: ни метиловых, ни суррогатных веществ в их крови не обнаружили.

      Один из мужчин, которого забрали в больницу, находился в крайне тяжелом состоянии, однако медики смогли спасти ему жизнь.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Криминал Новости Николаева Криминальные новости
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