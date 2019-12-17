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      Експертиза встановила, від чого померли два далекобійники під Миколаєвом

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      Під Миколаєвом померли двоє далекобійників / poglyad.tv

      14 грудня на Одеському Шосе, у мікрорайоні Варварівка знайшли мертвими двох далекобійників. Ще трьох водіїв забрали швидкою до лікарень.

      Усі чоловіки родом з Вінницької та Чернігівської областей. Померлим було лише 54 і 38 років, розповідають у поліції Миколаївської області.

      Про це: У Миколаєві за загадкових обставин померли 2 далекобійників, ще 3 – у важкому стані

      Чоловіки напередодні їли у придорожніх кафе. Спершу розглядали версію, що водії могли отруїтися чимось із їжі. Однак, як встановила експертиза, водії померли через велику кількість вжитого алкоголю. У їхній крові було 3,5 проміле, що є критичною дозою.

      Чоловіки не отруїлися підробним алкоголем: ні метилових, ні сурогатних речовин у їхній крові не виявили.

      Один з чоловіків, якого забрали у лікарню, перебував у вкрай тяжкому стані, однак медики змогли врятувати йому життя.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінал Новини Миколаєва Жертви Кримінальні новини
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