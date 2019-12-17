Експертиза встановила, від чого померли два далекобійники під Миколаєвом

14 грудня на Одеському Шосе, у мікрорайоні Варварівка знайшли мертвими двох далекобійників. Ще трьох водіїв забрали швидкою до лікарень.

Усі чоловіки родом з Вінницької та Чернігівської областей. Померлим було лише 54 і 38 років, розповідають у поліції Миколаївської області.

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Чоловіки напередодні їли у придорожніх кафе. Спершу розглядали версію, що водії могли отруїтися чимось із їжі. Однак, як встановила експертиза, водії померли через велику кількість вжитого алкоголю. У їхній крові було 3,5 проміле, що є критичною дозою.

Чоловіки не отруїлися підробним алкоголем: ні метилових, ні сурогатних речовин у їхній крові не виявили.

Один з чоловіків, якого забрали у лікарню, перебував у вкрай тяжкому стані, однак медики змогли врятувати йому життя.