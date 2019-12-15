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      У Миколаєві за загадкових обставин померли 2 далекобійників, ще 3 – у важкому стані

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      У Миколаєві загадково померли далекобійники / Ілюстративне фото

      Чоловіків знайшли ввечері 14 грудня біля придорожнього кафе на Одеському Шосе, у мікрорайоні Варварівка. Патрульним надійшла інформація про смерть 54-річного чоловіка. Коли ж вони приїхали на місце виклику, то виявили мертвим ще й 38-річного напарника загиблого.

      Швидку довелось викликати ще до трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років. Один із них у вкрай тяжкому стані. Усі чоловіки родом з Вінницької та Чернігівської областей. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

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      Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини трагедії, на місці працює слідчо-оперативна група. Так, поліцейські опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

      Попередньо, зі слів свідків, відомо, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів та спиртних напоїв звідти наразі вилучають, їх направлять на експертизу.

      За фактом смерті двох чоловіків поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Жертви Новини України Новини Миколаєва Поліція
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