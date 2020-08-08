Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте 4 августа. Группа реагирования на инциденты поможет местной власти расследовать причины катастрофы.

Интерпол направляет в Бейрут специализированную группу по запросу властей Ливана, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Международная команда, в которую входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий, окажет помощь на месте. Поскольку еще большое количество людей считаются пропавшими без вести, такие эксперты-международники очень нужны Ливану.

Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно упростить задачу национальной власти, и мы продолжим оказывать любую помощь, необходимую и востребованную Ливаном,

– добавил глава Интерпола.

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