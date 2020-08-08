Эксперты из Интерпола едут в Бейрут, чтобы расследовать взрыв
Интерпол направил своих экспертов расследовать взрывы в Бейруте 4 августа. Группа реагирования на инциденты поможет местной власти расследовать причины катастрофы.
Интерпол направляет в Бейрут специализированную группу по запросу властей Ливана, об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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Международная команда, в которую входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий, окажет помощь на месте. Поскольку еще большое количество людей считаются пропавшими без вести, такие эксперты-международники очень нужны Ливану.
Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно упростить задачу национальной власти, и мы продолжим оказывать любую помощь, необходимую и востребованную Ливаном,
– добавил глава Интерпола.
Катастрофический взрыв в Бейруте: что нужно знать
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.
- Известно о более 4 тысячах пострадавших и не менее 150 погибших.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на соседнем Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власть Ливана назвала катастрофой национального масштаба.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщалось, что говорится о возгорании пиротехники на складе в порту.
- Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.
- Селитру изъяли из корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. Так она все время лежала в порту.