Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті 4 серпня. Група реагування на інциденти допоможе місцевій владі розслідувати причини катастрофи.

Інтерпол направляє в Бейрут спеціалізовану групу за запитом властей Лівану, про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Міжнародна команда, в яку входять фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих, надасть допомогу на місці. Оскільки ще велика кількість людей вважається зниклими безвісти, такі експерти-міжнародники дуже потрібні Лівану.

Досвід Інтерполу в наданні такого роду допомоги може істотно спростити завдання національній владі, і ми продовжимо надавати будь-яку допомогу, потрібну і затребувану Ліваном,

– додав глава Інтерполу.

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