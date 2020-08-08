Експерти з Інтерполу їдуть у Бейрут, аби розслідувати вибух
Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті 4 серпня. Група реагування на інциденти допоможе місцевій владі розслідувати причини катастрофи.
Інтерпол направляє в Бейрут спеціалізовану групу за запитом властей Лівану, про це йдеться на офіційному сайті відомства.
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Міжнародна команда, в яку входять фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих, надасть допомогу на місці. Оскільки ще велика кількість людей вважається зниклими безвісти, такі експерти-міжнародники дуже потрібні Лівану.
Досвід Інтерполу в наданні такого роду допомоги може істотно спростити завдання національній владі, і ми продовжимо надавати будь-яку допомогу, потрібну і затребувану Ліваном,
– додав глава Інтерполу.
Катастрофічний вибух у Бейруті: що треба знати
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.
- Відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 150 загиблих.
- Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньо розташованому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту.
- Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.