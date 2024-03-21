Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, из-за этого за 11 лет Украина потеряла уже миллиарды.

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За 11 лет Украина потеряла более 100 миллиардов гривен из-за снижения адвалорной ставки

"У нас уравняли налоги на "Приму" и "Мальборо", – пишет эксперт. По данным Кулика, бюджет Украины с момента снижения правительством Николая Азарова в 2013 адвалорной ставки с 25 процентов до 12 процентов, недополучил более 100 миллиардов гривен.

За 11 лет Украина потеряла более 100 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены на укрепление обороны нашего государства,

– считает Кулик.

Повышение адвалорной ставки поддерживает и экономический эксперт Денис Безлюдько. "Спрос на премиум-сегмент в основном неэластичный. То есть для человека с достаточно большим доходом (в отличие от большинства населения) неважно повышение суммы акциза, который он платит. Он вряд ли перейдет на условную "Ватру". А вот бюджет Украины получит дополнительные поступления", – объясняет он.

Безлюдько добавил, что с 2013 года ситуация "зацементировалась": законопроекты, которыми эту ставку хотят повысить, просто не выносятся в сессионный зал Верховной Рады.

Как сообщалось, в Украине сейчас действует следующая схема акцизного налогообложения табачного рынка: минимальное акцизное обязательство (2 516,54 гривны за 1000 штук), специфическая ставка (1881,17 гривны за 1000 штук) и адвалорная ставка (12 процентов). Нюанс в том, что адвалор сейчас не заметен, и на налогообложение премиум-сегмента он не влияет.

Например, с пачки сигарет стоимостью 60 гривен общий акциз, который платят компании (точнее курильщики) составляет 50,33 гривны (60,00 гривен. х 12% = 7,2 гривны – адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 гривны – специфическая ставка акцизного налога (37,62 + 7,2 = 44,82 гривны – сумма акцизного налога за пачку сигарет). Но 44,82 гривны меньше чем 50,33 гривны (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,33 гривны акцизного налога за пачку.

И с пачки сигарет стоимостью 106 гривен – 50,34 гривны (106,00 гривен х 12% = 12,72 гривны – адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 гривны – специфическая ставка акцизного налога; 37,62 + 1 72 = 50,34 гривны – сумма акцизного налога за пачку сигарет). 50,34 гривны больше чем 50,33 гривны (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,34 гривны акцизного налога за пачку.

В Европе адвалорные ставки акциза на сигареты составляют от 25 процентов до 50 процентов (в некоторых странах даже выше).