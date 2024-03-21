Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, через це за 11 років Україна втратила вже мільярди.

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За 11 років Україна втратила понад 100 мільярдів гривень через зниження адвалорної ставки

"У нас зрівняли податки на "Приму" та "Мальборо", – пише експерт. За даними Кулика, бюджет України з моменту зниження урядом Миколи Азарова у 2013 адвалорної ставки з 25 відсотків до 12 відсотків, недоотримав понад 100 мільярдів гривень.

За 11 років Україна втратила понад 100 мільярдів гривень, які могли б бути спрямовані на зміцнення оборони нашої держави,

– вважає Кулик.

Підвищення адвалорної ставки підтримує й економічний експерт Денис Безлюдько. "Попит на преміумсегмент здебільшого нееластичний. Тобто для людини з досить великим доходом (на відміну від більшості населення) неважливо підвищення суми акцизу, який він платить. Він навряд чи перейде на умовну "Ватру". А ось бюджет України отримає додаткові надходження", – пояснює він.

Безлюдько додав, що з 2013 року ситуація "зацементувалася": законопроєкт, якими цю ставку хочуть підвищити, просто не виносяться до сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомлялося, в Україні зараз діє наступна схема акцизного оподаткування тютюнового ринку: мінімальне акцизне зобов'язання (2 516,54 гривні за 1000 штук), специфічна ставка (1881,17 гривні за 1000 штук) та адвалорна ставка (12 відсотків). Нюанс у тому, що адвалор зараз не помітний, і на оподаткування преміумсегмента він не впливає.

Наприклад, з пачки цигарок вартістю 60 гривень загальний акциз, який платять компанії (точніше курці) становить 50,33 гривні (60,00 гривень. х 12% = 7,2 гривні – адвалорна складова акцизного податку; 37,62 гривні – специфічна ставка акцизного податку (37,62 + 7,2 = 44,82 гривні – сума акцизного податку за пачку цигарок). Але 44,82 гривні менше ніж 50,33 гривні (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,33 гривні акцизного податку за пачку.

І з пачки цигарок вартістю 106 гривень – 50,34 гривні (106,00 гривень х 12% = 12,72 гривні – адвалорна складова акцизного податку; 37,62 гривні – специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 1 72 = 50,34 гривні – сума акцизного податку за пачку цигарок). 50,34 гривні більше ніж 50,33 гривні (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,34 гривні акцизного податку за пачку.

У Європі адвалорні ставки акцизу на сигарети становлять від 25 відсотків до 50 відсотків (у деяких країнах навіть вищі).