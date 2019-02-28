Эксперты назвали регион Украины с самым дешевым бензином

Аналитики международной компании Transparency International Украина проанализировали закупки бензина и дизеля в системе государственных закупок Prozorro.

Стало известно, где в Украине закупают самый дорогой и самый дешевый бензин. Аналитики международной компании Transparency International (TI) Украины в четверг, 28 февраля, представили анализ закупки бензина и дизеля в системе публичных закупок Prozorro в 2018 году.

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Самый дешевый бензин через систему Prozorro, по словам руководителя аналитического направления программы инновационных проектов TI Украины Артема Давыденко, в 2018 году покупали учреждения в Черниговской области. Там средняя цена 1 литра бензина А95 составила 27 гривен 60 копеек.

Самый дорогой бензин этой же марки покупали через Prozorro на Луганщине – в среднем по 29 гривен 70 копеек за литр.

Больше всех в 2018 году бензин через систему Prozorro покупало Министерство обороны Украины. Первое место по закупке дизеля заняла "Укрзализныця".

Автор: Ольга Омельянчук