Експерти назвали регіон України, де найдешевший бензин

Аналітики міжнародної компанії Transparency International Україна проаналізували закупівлі бензину і дизелю у системі державних закупівель Prozorro.

Стало відомо, де в Україні закуповують найдорожчий і найдешевший бензин. Аналітики міжнародної компанії Transparency International (TI) Україна у четвер, 28 лютого, представили аналіз закупівлі бензину і дизелю у системі публічних закупівель Prozorro у 2018 році.

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Найдешевший бензин через систему Prozorro, за словами керівника аналітичного напрямку програми інноваційних проектів TI Україна Артема Давиденка, у 2018 році купували установи у Чернігівській області. Там середня ціна 1 літра бензину А95 склала 27 гривень 60 копійок.

Найдорожчий бензин цієї ж марки купували через Prozorro на Луганщині – в середньому за 29 гривень 70 копійок за літр.

Більше всіх за 2018 рік бензин через систему Prozorro купувало Міністерство оборони України. Перше місце по закупівлі дизелю посіла "Укрзалізниця".

Автор: Ольга Омельянчук