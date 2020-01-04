Эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира: рейтинг 2019 года

По мнению экспертов, наиболее безопасной авиакомпанией стала Emirates Airlines, базирующаяся в Дубае. Второе место в рейтинге заняла авиакомпания из ОАЭ Etihad Airways.

Рейтинг составили Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC совместно с журналом Aero International.

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По итогам 2019 года, Emirates Airlines возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. Индекс риска составляет 95,48%, тогда как Etihad Airways набрала 95,21%. На третьей строчке рейтинга оказалась испанская авиакомпания Air Europa. А вот прошлогодний победитель – финляндский перевозчик Finnair – занял четвертое место.



Emirates Airlines возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

Что известно о Emirates Airlines?Emirates Airlines основана в 1985 году руководством эмирата Дубай. Это крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, которая осуществляет 2500 полетов в неделю, до 122 городов в 74 странах на шести континентах. Emirates использует смешанный флот широкофюзеляжных самолетов производства Airbus и Boeing, однако основой флота является самолет Boeing 777. Компания известна тем, что постоянно покупает большое количество самолетов. Ранее авиакомпания получила звание "Авиакомпания года 2011".