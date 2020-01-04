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      Експерти назвали найбільш безпечні авіакомпанії світу: рейтинг 2019 року

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      Експерти назвали найбільш безпечні авіакомпанії світу / www.pinterest.com

      На думку експертів, найбільш безпечною авіакомпанією стала Emirates Airlines, що базується у Дубаї. Другу сходинку у рейтингу посіла авіакомпанія з ОАЕ Etihad Airways.

      Рейтинг склали Гамбурзьке бюро авіаційної безпеки JACDEC спільно з журналом Aero International.

      До теми: Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг

      За підсумками 2019 року, Emirates Airlines очолила рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу. Індексом ризику складає 95,48%, тоді як Etihad Airways набрала 95,21%. На третій сходинці рейтингу опинилася іспанська авіакомпанія Air Europa. А от тогорічний переможець – фінляндський перевізник Finnair – посів четверте місце.


      Emirates Airlines очолила рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу

      Що відомо про Emirates Airlines?Emirates Airlines заснована у 1985 році керівництвом емірату Дубай. Це найбільша авіакомпанія на Близькому Сході, яка здійснює 2500 польотів за тиждень, до 122 міст у 74 країнах на шести континентах. Emirates використовує змішаний флот широкофюзеляжних літаків виробництва Airbus та Boeing, проте основою флоту є літак Boeing 777. Компанія відома тим, що постійно купує велику кількість літаків. Раніше авіакомпанія отримала звання "Авіакомпанія року 2011". 


      Emirates Airlines заснована у 1985 році керівництвом емірату Дубай

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ОАЕ авіація
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