Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг
Австралійський перевізник Qantas очолив рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу 2020 року.
Рейтинг склав портал AirlineRatings. Експерти проаналізували 405 авіакомпаній.
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Фахівці врахували різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити і перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку тощо.
20 найбезпечніших авіакомпаній у 2020 році: рейтинг
- Air New Zealand;
- EVA Air;
- Etihad;
- Qatar Airways;
- Singapore Airlines;
- Emirates;
- Alaska Airlines;
- Cathay Pacific Airways;
- Virgin Australia;
- Hawaiian Airlines;
- Virgin Atlantic Airlines;
- TAP Portugal;
- SAS;
- Royal Jordanian;
- Swiss;
- Finnair;
- Lufthansa;
- Aer Lingus;
- KLM.
Авіакомпанія Qantas – найстаріша постійно діюча авіакомпанія в світі. Перевізник працює вже 99 років і є лідером в розробці аеронавігаційної системи майбутнього, реєстратора польотних даних для спостереження за роботою літака і екіпажу, систем автоматичної посадки з використанням GPS.
Окрім того, портал склав рейтинг найбільш безпечних бюджетних авіаперевізників у 2020 році.
10 найбезпечніших бюджетних авіаперевізників: рейтинг
- Air Arabia;
- Flybe;
- Frontier;
- HK Express;
- IndiGo;
- Jetblue;
- Volaris;
- Vueling;
- Westjet;
- Wizz.
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