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      Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг

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      Найбезпечніші авіакомпанії світу / pinterest.ru

      Австралійський перевізник Qantas очолив рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу 2020 року.

      Рейтинг склав портал AirlineRatings. Експерти проаналізували 405 авіакомпаній.

      До речі: Компанія Boeing перестала бути найбільшим постачальником літаків: хто її замінив

      Фахівці врахували різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити і перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку тощо.

      20 найбезпечніших авіакомпаній у 2020 році: рейтинг

      • Air New Zealand;
      • EVA Air;
      • Etihad;
      • Qatar Airways;
      • Singapore Airlines;
      • Emirates;
      • Alaska Airlines;
      • Cathay Pacific Airways;
      • Virgin Australia;
      • Hawaiian Airlines;
      • Virgin Atlantic Airlines;
      • TAP Portugal;
      • SAS;
      • Royal Jordanian;
      • Swiss;
      • Finnair;
      • Lufthansa;
      • Aer Lingus;
      • KLM.

      Авіакомпанія Qantas – найстаріша постійно діюча авіакомпанія в світі. Перевізник працює вже 99 років і є лідером в розробці аеронавігаційної системи майбутнього, реєстратора польотних даних для спостереження за роботою літака і екіпажу, систем автоматичної посадки з використанням GPS.

      Окрім того, портал склав рейтинг найбільш безпечних бюджетних авіаперевізників у 2020 році.

      10 найбезпечніших бюджетних авіаперевізників: рейтинг

      • Air Arabia;
      • Flybe;
      • Frontier;
      • HK Express;
      • IndiGo;
      • Jetblue;
      • Volaris;
      • Vueling;
      • Westjet;
      • Wizz.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики авіація Австралія Транспорт Рейтинги Wizz Air
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