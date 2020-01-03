Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг

Австралійський перевізник Qantas очолив рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу 2020 року.

Рейтинг склав портал AirlineRatings. Експерти проаналізували 405 авіакомпаній.

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Фахівці врахували різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити і перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку тощо.

20 найбезпечніших авіакомпаній у 2020 році: рейтинг

Air New Zealand;

EVA Air;

Etihad;

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

Alaska Airlines;

Cathay Pacific Airways;

Virgin Australia;

Hawaiian Airlines;

Virgin Atlantic Airlines;

TAP Portugal;

SAS;

Royal Jordanian;

Swiss;

Finnair;

Lufthansa;

Aer Lingus;

KLM.

Авіакомпанія Qantas – найстаріша постійно діюча авіакомпанія в світі. Перевізник працює вже 99 років і є лідером в розробці аеронавігаційної системи майбутнього, реєстратора польотних даних для спостереження за роботою літака і екіпажу, систем автоматичної посадки з використанням GPS.

Окрім того, портал склав рейтинг найбільш безпечних бюджетних авіаперевізників у 2020 році.

10 найбезпечніших бюджетних авіаперевізників: рейтинг

Air Arabia;

Flybe;

Frontier;

HK Express;

IndiGo;

Jetblue;

Volaris;

Vueling;

Westjet;

Wizz.

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