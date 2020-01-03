Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг

Австралийский перевозчик Qantas возглавил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2020 года.

Рейтинг составил портал AirlineRatings. Эксперты проанализировали 405 авиакомпаний.

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Специалисты учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка тому подобное.

20 самых безопасных авиакомпаний в 2020 году: рейтинг

Air New Zealand;

EVA Air;

Etihad;

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

Alaska Airlines;

Cathay Pacific Airways;

Virgin Australia;

Hawaiian Airlines;

Virgin Atlantic Airlines;

TAP Portugal;

SAS;

Royal Jordanian;

Swiss;

Finnair;

Lufthansa;

Aer Lingus;

KLM.

Авиакомпания Qantas – старейшая постоянно действующая авиакомпания в мире. Перевозчик работает уже 99 лет и является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

Кроме того, портал составил рейтинг самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году.

10 самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков: рейтинг

Air Arabia;

Flybe;

Frontier;

HK Express;

IndiGo;

Jetblue;

Volaris;

Vueling;

Westjet;

Wizz.

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