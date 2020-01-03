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      Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг

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      Самые безопасные авиакомпании мира / pinterest.ru

      Австралийский перевозчик Qantas возглавил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2020 года.

      Рейтинг составил портал AirlineRatings. Эксперты проанализировали 405 авиакомпаний.

      Кстати: Компания Boeing перестала быть крупнейшим поставщиком самолетов: кто ее заменил

      Специалисты учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка тому подобное.

      20 самых безопасных авиакомпаний в 2020 году: рейтинг

      • Air New Zealand;
      • EVA Air;
      • Etihad;
      • Qatar Airways;
      • Singapore Airlines;
      • Emirates;
      • Alaska Airlines;
      • Cathay Pacific Airways;
      • Virgin Australia;
      • Hawaiian Airlines;
      • Virgin Atlantic Airlines;
      • TAP Portugal;
      • SAS;
      • Royal Jordanian;
      • Swiss;
      • Finnair;
      • Lufthansa;
      • Aer Lingus;
      • KLM.

      Авиакомпания Qantas – старейшая постоянно действующая авиакомпания в мире. Перевозчик работает уже 99 лет и является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

      Кроме того, портал составил рейтинг самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году.

      10 самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков: рейтинг

      • Air Arabia;
      • Flybe;
      • Frontier;
      • HK Express;
      • IndiGo;
      • Jetblue;
      • Volaris;
      • Vueling;
      • Westjet;
      • Wizz.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Транспорт авиация Австралия Wizz Air рейтинги
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