Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг
Австралийский перевозчик Qantas возглавил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2020 года.
Рейтинг составил портал AirlineRatings. Эксперты проанализировали 405 авиакомпаний.
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Специалисты учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка тому подобное.
20 самых безопасных авиакомпаний в 2020 году: рейтинг
- Air New Zealand;
- EVA Air;
- Etihad;
- Qatar Airways;
- Singapore Airlines;
- Emirates;
- Alaska Airlines;
- Cathay Pacific Airways;
- Virgin Australia;
- Hawaiian Airlines;
- Virgin Atlantic Airlines;
- TAP Portugal;
- SAS;
- Royal Jordanian;
- Swiss;
- Finnair;
- Lufthansa;
- Aer Lingus;
- KLM.
Авиакомпания Qantas – старейшая постоянно действующая авиакомпания в мире. Перевозчик работает уже 99 лет и является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.
Кроме того, портал составил рейтинг самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году.
10 самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков: рейтинг
- Air Arabia;
- Flybe;
- Frontier;
- HK Express;
- IndiGo;
- Jetblue;
- Volaris;
- Vueling;
- Westjet;
- Wizz.
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