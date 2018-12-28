Эксперты предположили, какие партии попадут в новый парламент

Эксперты предположили, что если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись на следующей неделе, а не в марте 2019 года, то в новый парламент вошли бы следующие партии: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП "Солидарность", Радикальная партия, "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Гражданская позиция".

Об этом сообщили эксперты из Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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По результатам опроса, среди политических партий больше всего голосов получили бы партии:

"Батькивщина" (16,4%)

Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11,9%),

Партия "Оппозиционная платформа "За Жизнь" (9,2%)

Партия "Слуга народа" (8,3%)

Партия "Гражданская позиция" (6,7%)

Радикальная Партия Олега Ляшко (5,8%).

Остальные партии пока не преодолевают 5%-ый барьер.

При этом авторы исследования уточнили, что поддержка партии "Батькивщина" и Блока Петра Порошенко "Солидарность" распределена относительно равномерно по регионам (за исключением Востока). А партию "Слуга народа" и Радикальную партию Ляшко поддерживают преимущественно на юге и в центре.

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"Оппозиционную платформу "За жизнь!" поддерживают на востоке и на юге, а популярность партии "Гражданская позиция" существенно выше на западе и в центре. Партии "Самопомич", "Свобода" и "Справедливость" имеют поддержку на Западе, а "Наши" и "Оппозиционный блок" – на востоке.

Интересно, что политиком 2018 года назвали Петра Порошенко (16% , в 2017г. – 10%). Затем идут: Юлия Тимошенко (12%, в 2017 г. – 6%), Олег Ляшко (6%, в 2017 г. – 5%), Владимир Зеленский (5%), Юрий Бойко (4%, в 2017 г. – 1,5%).