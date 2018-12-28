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      Эксперты предположили, какие партии попадут в новый парламент

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      Эксперты предположили, какие партии попадут в новый парламент
      Эксперты предположили, какие партии попадут в новый парламент / Фото из открытых источников

      Эксперты предположили, что если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись на следующей неделе, а не в марте 2019 года, то в новый парламент вошли бы следующие партии: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП "Солидарность", Радикальная партия, "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Гражданская позиция".

      Об этом сообщили эксперты из Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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      По результатам опроса, среди политических партий больше всего голосов получили бы партии:

      "Батькивщина" (16,4%)

      Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11,9%),

      Партия "Оппозиционная платформа "За Жизнь" (9,2%)

      Партия "Слуга народа" (8,3%)

      Партия "Гражданская позиция" (6,7%)

      Радикальная Партия Олега Ляшко (5,8%).

      Остальные партии пока не преодолевают 5%-ый барьер.

      При этом авторы исследования уточнили, что поддержка партии "Батькивщина" и Блока Петра Порошенко "Солидарность" распределена относительно равномерно по регионам (за исключением Востока). А партию "Слуга народа" и Радикальную партию Ляшко поддерживают преимущественно на юге и в центре.

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      "Оппозиционную платформу "За жизнь!" поддерживают на востоке и на юге, а популярность партии "Гражданская позиция" существенно выше на западе и в центре. Партии "Самопомич", "Свобода" и "Справедливость" имеют поддержку на Западе, а "Наши" и "Оппозиционный блок" – на востоке.

      Интересно, что политиком 2018 года назвали Петра Порошенко (16% , в 2017г. – 10%). Затем идут: Юлия Тимошенко (12%, в 2017 г. – 6%), Олег Ляшко (6%, в 2017 г. – 5%), Владимир Зеленский (5%), Юрий Бойко (4%, в 2017 г. – 1,5%).

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина Слуга народа Радикальна партія Оппозиционная платформа За жизнь Блок Петра Порошенко Верховная Рада рейтинги
      Источник: 24 канал
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