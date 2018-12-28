Експерти припустили, які партії потраплять у новий парламент

Експерти припустили, що якби вибори до Верховної Ради України відбулись на наступному тижні, а не у березні 2019 року, то до нового парламенту увійшли б такі партії: "Батьківщина", "Слуга народу", БПП "Солідарність", Радикальна партія, "Опозиційна платформа "За життя" та "Громадянська позиція.

Про це повідомили експерти з Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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За результатами опитування, серед політичних партій найбільше голосів отримали б партії:

"Батьківщина" (16,4%)

Блок Петра Порошенка "Солідарність" (11,9%),

Партія "Опозиційна платформа "За Життя" (9,2%)

Партія "Слуга народу" (8,3%)

Партія "Громадянська позиція" (6,7%)

Радикальна Партія Олега Ляшка (5,8%).

Решта партій поки що не перетинають 5%-ий бар’єр.

При цьому автори дослідження уточнили, що підтримка партії "Батьківщина" та Блок Петра Порошенка "Солідарність" розподілена відносно рівномірно по регіонах (за винятком Сходу). А партію "Слуга народу" та Радикальну партію Ляшка підтримують переважно на півдні та у центрі.

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"Опозиційну платформу "За життя!" підтримують на сході на півдні, а популярність партії "Громадянська позиція" істотно вища на заході і в центрі. Партії "Самопоміч", "Свобода" та "Справедливість" мають підтримку на Заході, а "Наші" та "Опозиційний блок" – на сході.

Цікаво, що політиком 2018 року назвали Петра Порошенка (16% , у 2017р. – 10%). Потім йдуть: Юлія Тимошенко (12%, у 2017 р. – 6%), Олег Ляшко (6%, у 2017 р. – 5%), Володимир Зеленський (5%), Юрій Бойко (4%, у 2017 р. – 1,5%).