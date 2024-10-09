Так отреагировал на заявления о возможном экспорте оружия заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что такие идеи предлагают только далекие от войны люди.

К теме Украина близка к снятию запрета на экспорт оружия

Жорин раскритиковал идею экспорта оружия

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады резко раскритиковал идею экспорта оружия. Он подчеркнул, что только максимально далекие от войны люди и те, кто ничего не понимает реальной ситуации в армии с вооружением, может говорить, что Украине надо экспортировать беспилотники. По мнению Жорина, такие нарративы также могут распространять те, кто хочет заработать на войне.

В то же время Жорин отметил, что украинским защитникам не хватает БПЛА. Военным самостоятельно приходится искать дроны, чтобы иметь "глаза" на поле боя. Огромная часть закрытия потребностей украинских защитников также ложится на плечи волонтеров, громад и бизнеса, которые помогают и поставляют дроны в боевые подразделения.

Как государство, мы не вышли даже и на половину от того, что нужно сегодня на фронте. Украина – первая в мире, кто сейчас нуждается в беспилотниках. Какой может быть экспорт в таких условиях!

– написал Жорин.

Обратите внимание! Фонд 24 Канала открыл важный сбор на мини-экскаватор Neusson 2503 RD для спецподразделения "Kraken" – отдельного разведывательно-диверсионного подразделения Главного управления разведки МО Украины. Подробнее о сборе по ссылке.