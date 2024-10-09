Так відреагував на заяви про можливий експорт зброї заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він наголосив, що такі ідеї пропонують лише далекі від війни люди.

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Жорін розкритикував ідею експорту зброї

Заступник командира Третьої штурмової бригади різко розкритикував ідею експорту зброї. Він наголосив, що тільки максимально далекі від війни люди й ті, хто нічого не розуміє про реальну ситуацію в армії з озброєнням, може говорити, що Україні треба експортувати безпілотники. На думку Жоріна, такі наративи також можуть поширювати ті, хто хоче заробити на війні.

Водночас Жорін наголосив, що українським захисникам не вистачає БпЛА. Військовим самотужки доводиться шукати дрони, щоб мати "очі" на полі бою. Величезна частина закриття потреб українських захисників також лягає на плечі волонтерів, громад та бізнесу, які допомагають та поставляють дрони до бойових підрозділів.

Як держава, ми не вийшли навіть і на половину від того, що потрібно сьогодні на фронті. Україна – перша у світі, хто зараз потребує безпілотників. Який може бути експорт в таких умовах?!

– написав Жорін.

Зверніть увагу! Фонд 24 Каналу відкрив важливий збір на міні-екскаватор Neusson 2503 RD для спецпідрозділу "Kraken" — окремого розвідувально-диверсійного підрозділу Головного управління розвідки МО України. Детальніше про збір за посиланням.