Открытие экспорта излишков газа увеличит валютную выручку и доходы госбюджета – директор АГКУ
Разрешение частным компаниям осуществлять частичный и контролируемый государством экспорт излишков природного газа в ЕС приведет к увеличению валютной выручки страны, доходам государственного бюджета и инвестициям в новое бурение.
Об этом сообщил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.
Что это даст Украине?
Энергобезопасность остается приоритетом для государства: решение принималось на основе заблаговременного наполнения ПХГ, прогнозов потребления и детального анализа потребностей для прохождения отопительного сезона. В то же время это важный шаг для поддержки экономики и стимул для частных компаний инвестировать в сектор,
– отметил Петренко.
По его словам, экспорт обеспечит увеличение поступлений валюты в страну, что позволит поддержать платежный баланс и создаст дополнительные поступления в экономику, а также рост налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты.
Частичное открытие экспорта – это поддержка украинской экономики и стимул для газодобывающих компаний инвестировать в сектор.
Решение распространяется только на излишки природного газа, имеющиеся у частных добывающих компаний в связи с резким сокращением потребления промышленностью из-за обстрелов.
В случае возникновения кризисной ситуации или угрозы энергетической безопасности государство сможет оперативно приостановить экспорт.
Еще раз повторю, (!) экспорт будет осуществляться под полным контролем государства. В случае кризисной ситуации он будет оперативно остановлен,
– добавил директор Ассоциации.
Предприятия будут иметь возможность ежемесячно продавать на экспорт до 15% объема газа, добытого ими в предыдущем месяце. Продажа будет осуществляться через биржевые торги, вся информация о сделках будет открытой.
Как сообщалось, запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно превышают необходимые потребности. Целевой показатель в 14,6 млрд куб. м был достигнут еще в конце лета. Из-за падения потребления промышленными потребителями в Украине возник большой профицит газа.