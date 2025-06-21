Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала заявил, что Украина должна экспортировать что Украина должна экспортировать прежде всего готовое оружие, а не технологии. По его мнению, сотрудничество с иностранными партнерами является полезным для нашей страны, ведь позволяет понять, как организовано производство вооружения в других государствах.

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Развитие украинского ВПК

Кроме того, Украина может заимствовать отдельные технологические решения.

Это наши технологии, и они оплачены украинской кровью. Это нужно четко осознавать. Конечно, прежде всего мы должны экспортировать то, что создано нашими усилиями и ценой больших потерь,

– сказал Тарас Загородний.

Он также отметил, что Украина должна максимально интегрироваться с теми странами, с которыми существует взаимная зависимость. В то же время следует развивать собственное производство – чтобы сборка продукции, работа предприятий, развитие промышленных навыков и другие ключевые процессы происходили именно на украинской территории.

Загородний подчеркнул, что если партнеры готовы работать на условиях, при которых производство будет размещено в Украине, а также будут передаваться определенные технологии – например, в сфере хранения боеприпасов, ракетостроения или авторских разработок – это может стать целесообразным решением на текущем этапе.