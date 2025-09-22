Страны Запада интересуются украинскими разработками оружия. В частности, это Великобритания, США, Франция, Германия. Они имеют собственный мощный оборонно-промышленный комплекс. Поэтому эти государства в восторге от украинских инноваций.

Украинскими беспилотниками интересуются страны, которые имеют границы с Россией, а также Польша. Это в эфире 24 Канала отметила исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические Силы Украины" Екатерина Михалко.

Читайте также Имеем избыток: директор оборонного объединения объяснила механизм экспорта украинского оружия

"Если говорить о практическом применении, то наши беспилотники интересны странам, которые имеют границы с Россией. Это Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. Также Польша интересуется этими технологиями, потому что по ним уже были осуществлены обстрелы. Они понимают значение дронов для национальной безопасности", – сказала она.

Каким оружием интересуются на Западе?

Екатерина Михалко подчеркнула, что интереса к украинскому оружию очень много. Публично известно об украинских производствах на территориях Дании, Великобритании и Польши. Производители и правительства этих государств уже официально анонсировали это.

Также другие государства приходят с желанием купить украинские разработки. Но, к сожалению, до этого мы имели запреты со стороны украинского правительства. Сейчас ситуация меняется. Надеемся, что производители смогут получать разрешения на экспорт избыточной продукции,

– отметила она.

Относительно того, какие вооружения могут покупать государства у Украины, все зависит от специфики военной доктрины каждой отдельной страны. Безусловно, это дроны-разведчики, которые нужны почти всем государствам.

Странам, которые имеют общую границу с Россией, интересны FPV-дроны. Даже не для того, чтобы миллионами их закупать, а именно опыт Украины. Их военные хотели бы научиться пользоваться этими БПЛА.

Также говорится о технологии, которые являются решением для защиты от дронов. То есть это дроны-перехватчики, системы РЭБ. Также есть большая заинтересованность в "дипстрайк-дронах", дальнобойных дронах, потому что это дешевая альтернатива дорогих ракет,

– добавила исполнительный директор.

Экспорт оружия из Украины: что известно?