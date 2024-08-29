Согласно данным Global Report on Food Crises 2023 Mid-Year Update в 2023 году людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, стало на 10% больше, чем в 2022 году.

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Среди рисков – климатические изменения и экономические потрясения. Но наиболее критический фактор – увеличение количества и продолжительности вооруженных конфликтов. Россия, осуществив полномасштабное вторжение на нашу территорию и заблокировав порты Черного моря, поставила под угрозу продовольственную безопасность всего мира.

Но несмотря на все в течение последних нескольких лет Украине удалось нарастить объем экспортируемой сельхозпродукции. В 2023 году она составила 61,5% от общей цифры торговли с иностранными партнерами. При этом стоит отдельно отметить рост в 2023 году также экспорта и украинского семенного материала.

Почему семена должны быть в приоритете: 3 ключевых фактора

Учитывая стратегическую роль этой отрасли для страны, развитие украинского семеноводства – важная задача для профильных специалистов и чиновников. Почему?

Это позволит снизить, а в перспективе и вообще избавиться от импортозависимости. К примеру, в 2023 году, чтобы обеспечить свои потребности, украинские агропредприятия импортировали около трети семенного материала. Зависимость от импорта, кроме создания неопределенности и невозможности четкого планирования, снижает рентабельность бизнеса, поскольку иностранные семена обычно дороже наших.

Семена, которые выращиваются в Украине (украинской или иностранной селекции), лучше адаптированы к местному климату, почв и погодных условий. Заинтересованность иностранных инвесторов в расширении производства семян в Украине постоянно растет, даже несмотря на войну в горячей фазе и ее очевидный затяжной характер.

Иностранный бизнес готов вкладывать деньги в эту отрасль, ведь в Украине достаточно квалифицированных специалистов, удобное географическое расположение, охватывающее сразу несколько климатических зон и где можно выращивать большое количество различных видов семян.

Кроме этого, наращивание производства семенного материала в Украине ведет к созданию полного цикла производства сельхозпродукции. А, учитывая то, что семена – не сырье, а уже продукт с добавленной стоимостью, это также путь к увеличению валютных поступлений.

Тенденции экспорта семян made in Ukraine

В 2023 году Украина увеличила экспорт отечественных семян почти в 1,5 раза: его было продано на 119,5 миллиона долларов. Сумма за предыдущий год составила 77,2 миллиона долларов.

Один из ключевых факторов – предыдущие 10 лет активного развития производственных мощностей и выполнения условий для экспорта и, в частности, открытие в Украине нескольких новых семенных заводов. Бесспорно, на активизацию экспорта повлияло и признание Европарламентом в 2020 году украинской системы сертификации семян такой, что соответствует стандартам ЕС.

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Собственно, наращивание экспорта украинских семян происходит уже третий год подряд. Но темпы и тенденции для различных агрокультур выглядят по-разному.

Кукуруза всегда занимала лидерские позиции в структуре семенного экспорта Украины. Ее доля составляет около 97%. За последние 3 года наблюдается положительная динамика экспортных показателей семян этой зерновой: в 2021 году было продано 7,7 тысячи тонн, а в 2023 году – 42,5 тысячи тонн.

Основной покупатель семян кукурузы – это страны ЕС, их доля превышает 90%. Цифры импорта семян кукурузы в Украину зато сокращаются: в 2021 году – 17 тысяч тонн, а в 2023 году – около 6 тысяч тонн.



Данные по экспорту семян из Украины / Инфографика автора

Аналогичные тенденции наблюдаются для семян пшеницы. Экспорт за три года увеличился в 8 раз, а импорт сократился в 2,5 раза. При этом Евросоюз покупает у нас почти 100% экспортных семян пшеницы.

А вот семена подсолнечника в Украине на 60 – 70% импортные. В ближайшей перспективе вряд ли удастся кардинально изменить ситуацию. За последние 3 года импорт семян подсолнечника особой динамики не имеет: в 2021 году было завезено 22,4 тысячи тонн, а в 2023 году – 19,3 тысячи тонн.

Экспорт семян подсолнечника выглядит следующим образом: 2021 год – 298 тонн (из них 40% в ЕС), 2022 год – 126 тонн (из них 25% в ЕС), 2023 год – 324 тонны (из них 11% в ЕС).



Данные по импорту семян в Украине / Инфографика автора

На сегодня Украина вторая в Европе по площадям под семенами сои. Это можно объяснить стремительным ростом спроса на эту бобовую в мире. Динамика украинского экспорта соевых семян тоже это подтверждает: в 2021 году было продано 67 тонн, а в 2023 году – 350 тонн (почти 100% купил ЕС). Но при этом импорт все еще преобладает экспорт в разы: в 2021 году украинские аграрии купили 572 тонны семян сои, в 2022 году – 217 тонн, а в 2023 году – 543 тонны.

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Похожая ситуация с семенами рапса. Несмотря на значительные площади посевов под культурой, семена внутри страны выращивается крайне недостаточно. Поэтому фермеры вынуждены закупать импортные. Здесь 90% – импорт. В 2021 году украинские аграрии закупили за рубежом 2,8 тысячи тонн семена рапса, в 2022 году – 3 тысячи тонн, в 2023 году – 3,7 тысячи тонн.

Экспорт этой продукции составил: 2021 год – 44 тонны, 2022 год – 135 тонн, 2023 год – 209 килограммов.

Перспективы и вызовы в контексте евроинтеграции

Евросоюз занимает центральное место среди наших стратегических партнеров в торговле агропродукцией. Но отдельно стоит отметить весомые шаги Великобритании. В январе текущего года ее правительство объявило, что инвестирует 25 миллионов долларов в разблокирование украинского экспорта и импорта, включая жизненно важные поставки продовольствия. В 2022 году заключено соглашение об отмене всех ввозных пошлин между нашими странами, а также тарифных квот в двусторонней торговле. В 2024 году этот договор был пролонгирован еще на 5 лет.

Относительно дальнейшей евроинтеграции: Украина уже выполнила ряд мероприятий, чтобы приблизить свое вступление в ЕС. Но предстоит выполнить еще много работы, которая касается адаптации законодательной базы и регуляторной системы к европейским стандартам. На момент получения статуса кандидата этот процесс был завершен на 70%, но остальные (около 30 тысяч документов) – еще должны дорабатываться.

Объем европейского рынка обещает украинским производителям миллионы новых покупателей в будущем. В теории это выглядит довольно перспективно. Однако важно учесть многолетние устоявшиеся привычки целевых потенциальных потребителей. Ведь большинство европейцев сознательно покупают продукты именно у национальных фермеров и довольно ревностно относятся к соседским, даже если это страна-член Евросоюза. Особенно заметно это во Франции, которая традиционно является аграрным центром Европы и агрессивно лоббирует интересы местных производителей.

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Очень похожая ситуация в прошлом году наблюдалась и в Польше. Поэтому есть основания полагать, что большинство рядовых европейцев выберут заплатить больше за "свой" товар, чем сэкономить на импортном. Поэтому украинским бизнесам надо будет искать "путь к сердцу" новых потребителей. На это понадобится время, инвестиции и компромиссы.

Ситуация с приостановлением тарифных квот на агропродукцию для Украины, которые действовали в рамках Соглашения об ассоциации, свидетельствует о том, что скорее всего договоренности между ЕС и Украиной будут выноситься в отдельные документы даже после вступления Украины в ЕС. Они могут стать вопросом торга за вступление Украины в ЕС.

Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики, считает, что европейский рынок – один из ключевых экспортных направлений для нашего государства, но не единственный. Если наладить поставки украинского зерна через морские пути, то наша страна возобновит практику многовекторного экспорта, в частности на Ближний Восток, в Турцию, Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Он также отметил, что копирование европейской модели рынка только с целью попадания украинцев туда, может навредить обеим сторонам. Поэтому нам важно найти и предложить ЕС направления и форматы, благодаря которым аграрный опыт украинцев может положительно повлиять на развитие европейского фермерства.

Украина может стать авторитетным поставщиком

Обзор текущей ситуации на украинском рынке семеноводства свидетельствует о том, что увеличение производства семенного материала способно повысить рентабельность собственных агропредприятий, предоставить новые рабочие места и нарастить валютные поступления в госбюджет.

Мир готов покупать украинские семена, а инвесторы – инвестировать в производственные мощности на территории нашего государства. То есть Украина может закрепиться на международном рынке как авторитетный поставщик качественного семенного материала, постепенно подвигая Россию с этих позиций.

Евросоюз остается стратегически важным партнером Украины в сфере торговли агропродукцией, а показатели экспорта семена по ключевым культурам свидетельствуют о готовности европейцев покупать украинские семена. В то же время понадобится еще много усилий, чтобы стать равноценным и сильным игроком на этом рынке.