Россия продолжает называть себя большой морской державой, однако проблемы в Черном море уже затрагивают не только военный флот. В российских эфирах заговорили о переполненных зерном элеваторах и трудностях с вывозом урожая морским путем.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала обратил внимание на эти заявления и объяснил, как они контрастируют с российской картиной якобы стабильной ситуации. Проблемы с судоходством становятся еще одним показателем того, насколько изменились возможности России в Черном море.

В России признали проблемы с вывозом зерна

В российском эфире, фрагмент которого привел Цимбалюк, обсуждали новый урожай и состояние элеваторов. Они остаются заполненными, а параллельно уже возникает вопрос, как защищать запасы и что делать с ними дальше.

Мы тоже не можем вывезти наш урожай через Черное море,

– прозвучало в российском эфире, который привел Цимбалюк.

Проблема заключается уже не в самом урожае, ведь зерно есть и его нужно реализовывать. Главным слабым местом становится морская логистика, которой Россия раньше пользовалась для экспорта.

К нам сейчас не заходят ни большие, ни малые сухогрузы для того, чтобы вывезти зерно,

– признали в российском эфире.

Именно поэтому заполненные элеваторы превращаются в отдельную проблему. В российской дискуссии уже звучат рассуждения не только о хранении урожая, но и о необходимости защищать такие объекты.

Российская картина "все хорошо" все сильнее расходится с реальностью

Цимбалюк обратил внимание, что такие признания плохо сочетаются с заявлениями Москвы о приближении к победе и сохранении контроля над ситуацией. Подобный разрыв между публичной картиной и реальными проблемами, по его мнению, Россия пытается скрывать уже много лет.

Когда кто-то начинает рассказывать, что у них там все хорошо и они приближаются к победе, нет. Они создают эту иллюзию,

– подчеркнул Цимбалюк.

Одним из проявлений этой проблемы стала именно ситуация в Черном море. У России есть урожай и заполненные хранилища, но одновременно в ее же информационном пространстве признают трудности с заходом сухогрузов и вывозом зерна.

Они продолжают делать вид, что российские военные не погибают, а российская стратегическая и не только инфраструктура не горит,

– сказал журналист.

Проблемы российской морской компоненты уже выходят за пределы сугубо военной темы. Они отражаются и на логистике, от которой зависит возможность России вывозить собственный урожай через Черное море.

Цимбалюк объяснил проблемы России в Черном море: смотрите видео