Министр иностранных дел отметил, что остались буквально считанные шаги. Если все пойдет по плану, убежден Дмитрий Кулеба, Украина сможет вывезти за границу свое зерно.

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Все зависит от решения россии

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина готова перевозить свое зерно на международный рынок. Более того, он подчеркнул, что наше государство вместе с другими находится в одной лодке. Так что мы максимально заинтересованы в возможности разблокировки портов. Хоть в россии и пытаются всячески сбросить вину именно на Украину.

Мы в двух шагах от достижения соглашения с россией. Следует решить проблемы безопасности, связанные с позицией россии. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от нее,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что если в кремле действительно выскажут желание, то вскоре Украина будет экспортировать свое зерно. Если там продолжат "играть в свои Голодные игры", то оккупанты снова включат заезженную пластинку. Будет говорить о необходимости садиться за стол переговоров, чтобы разблокировать порты.

путин в очередной раз не сдержал обещания

Ранее говорилось о том, что россия готова разблокировать порты. Но важное условие: Украине не должны поставлять ракеты, которые способны бить на 300 километров. Международные партнеры прислушивались к позиции кремля и не передают нашему государству соответствующее вооружение. Но и вопрос экспорта зерна не продвигается.

Как подчеркнул политолог Николай Давидюк, враг в очередной раз не сдержал слова. Он также отметил, что мужественные украинские аграрии продолжают убирать урожай. И делают они это, несмотря на риски обстрелов и масштабные пожары на полях.

Поэтому Давидюк подчеркнул, что Украине необходимо предоставлять ракеты, которые способны бить на значительно большие расстояния. Это позволит хотя бы минимизировать угрозу с моря. А все те суда, которые будут пытаться двигаться в сторону нашего государства, постигнет судьба крейсера "Москва".

Напомним, что 13 июля состоится четырехсторонняя встреча в Стамбуле. В ходе нее представители Украины, россии, Турции и ООН обсудят возможность вывоза зерна из портов нашего государства.

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