Андрей Ермак подчеркнул, что разблокирование украинских портов является одной из составляющих глобальной продовольственной безопасности. Поэтому нужно как можно скорее восстановить экспорт украинского зерна.

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К процессу разблокирования портов присоединился генсек ООН

Глава Офиса Президента подчеркнул, что в процесс по разблокированию украинских портов присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш. Однако, по словам Ермака, кроме эгиды ООН над процессом переговоров, есть и позиция украинских воинов в Черном море.

Следует понимать, что сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности. Это для Украины – приоритет,

– подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента отметил, что экспорт зерна решит глобальный продовольственный кризис.

Ермак рассказал, что 13 июля в Стамбуле состоится встреча представителей Украины и Турции. После этого будет расширена встреча, к которой присоединятся делегации ООН и россии. Там будут обсуждать вопросы морских коридоров для экспорта зерна.

Переговоры в Стамбуле по экспорту зерна из Украины

О проведении переговоров в Стамбуле по вопросу о экспорте украинского зерна рассказали в МИД. Представитель министерства Олег Николенко подчеркнул, что переговоры состоятся в формате четырехсторонней встречи под эгидой ООН.

Однако, как отметил Николенко, пропагандисты исказили информацию о встрече и уже говорят, что в Стамбуле якобы состоятся переговоры россии и Турции, а дополнительными участниками будут Украина и ООН, однако это не так.

россия своими действиями не только препятствует экспорту украинского зерна, но и нагло ворует его. Одним из последних инцидентов было похищение зерна из временно оккупированного Бердянска. Тогда российское судно прибыло в Турцию, где его задержали. Однако через несколько дней турецкая сторона отпустила корабль. Поэтому МИД Украины призвал расследовать эту ситуацию и предоставить Украине исчерпывающий ответ об инциденте.

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