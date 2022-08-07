Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Однако он подчеркнул, что задержки предопределены не политическими процессами. Днем ранее в Стамбул уже прибыли 2 судна, вышедшие из украинского порта.

По теме Судно RAZONI, следующее из порта Одессы в Стамбул, успешно прошло "зерновой коридор"

Какова причина задержки прибытия судна

Посол сейчас находится в столице Ливии Триполи. Он отметил, что встреча первого судна откладывается, поскольку идет переговорный процесс в бизнес-плоскости.

За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы. Украина предпринимает все попытки спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса,

– подчеркнул Игорь Осташ.

Также он добавил, что другие суда с зерном каждую неделю следуют из Рени и Измаила в Ливан. Речь идет о кораблях, выходящих из портов, подконтрольных нашему государству.

Важно! Это стало возможным благодаря подписанию зерновых соглашений. Ведь они разблокировали экспорт украинской сельхозпродукции и появился шанс спасти мир от продовольственного кризиса.

Как экспорт зерна повлияет на курс валют: смотрите видео