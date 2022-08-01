Соответствующую информацию президент Украины сообщил во время вечернего обращения 1 августа. Накануне Зеленский 1,5 часа разговаривал с Макроном.
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Зеленский прокомментировал разговор с Макроном
Владимир Зеленский вспомнил разговор с Эммануэлем Макроном. Президенты обсудили:
- возобновление нашего аграрного экспорта морем;
- отношения в оборонной сфере;
- большой спектр вопросов безопасности. Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за переданную помощь Украине, которая эффективно защищает наши силы на поле боя.
Также обсудили макрофинансовую поддержку для нашего государства – я попросил господина Президента помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе,
– объяснил Зеленский.