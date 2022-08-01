Соответствующую информацию президент Украины сообщил во время вечернего обращения 1 августа. Накануне Зеленский 1,5 часа разговаривал с Макроном .

Отметьте На отправку ждут 16 судов: экспорт зерна и другие темы нового обращения Зеленского

Зеленский прокомментировал разговор с Макроном

Владимир Зеленский вспомнил разговор с Эммануэлем Макроном. Президенты обсудили:

возобновление нашего аграрного экспорта морем;

отношения в оборонной сфере;

большой спектр вопросов безопасности. Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за переданную помощь Украине, которая эффективно защищает наши силы на поле боя.