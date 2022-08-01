Відповідну інформацію президент України повідомив під час вечірнього звернення 1 серпня. Напередодні Зеленський 1,5 години розмовляв із Макроном.

Зауважте На відправку чекають 16 суден: експорт зерна та інші теми нового звернення Зеленського

Зеленський прокоментував розмову з Макроном

Володимир Зеленський пригадав, що початок експорту зерна можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Також президент України пригадав розмову з Еммануелем Макроном. Політики обговорили:

відновлення нашого аграрного експорту морем;

відносини в оборонній сфері;

великий спектр безпекових питань. Володимир Зеленський подякував Макрону за передану допомогу Україні, яка ефективно захищає наші сили на полі бою.

Також обговорили макрофінансову підтримку для нашої держави – я попросив пана Президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався в Європі,

– пояснив Зеленський.

Президент України пояснив, що ці кошти – не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це пенсії, зарплати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів.

Окрім того, Володимир Зеленський пригадав, що Еммануель Макрон розповів про результати свого турне країнами Африки. Україна зараз посилює цей напрямок зовнішньої політики.

"Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію росії", – пояснив Зеленський.

Дивіться також – звернення Зеленського за 1 серпня: відео