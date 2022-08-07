Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Проте він підкреслив, що затримки зумовлені не політичними процесами. Днем раніше до Стамбулу вже прибули 2 судна, які вийшли з українського порту.

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Яка причина затримки прибуття судна

Посол зараз перебуває у столиці Лівії Тріполі. Він зауважив, що зустріч першого судна відкладається, оскільки триває переговорний процес у бізнесовій площині.

За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси. Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи,

– підкреслив Ігор Осташ.

Також він додав, що інші судна з зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану. Мовиться про кораблі, які виходять із портів підконтрольних нашій державі.

Важливо! Це стало можливо завдяки підписанню зернових угод. Адже вони розблокували експорт української сільгосппродукції та з'явився шанс врятувати світ від продовольчої кризи.

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