Про успішний перетин "зернового коридору" судном RAZONI розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, що під вечір наше зерно повинне прибути до Стамбулу для інспекції.

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Після перевірки судно рушить далі

Сергій Братчук підкреслив, що це перше судно, яке 1 серпня покинуло Одеський порт. Воно перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи. Вантажний транспортний засіб повинен прибути до Стамбула близько 21:00. Там його перевірять, після чого відправлять далі.

Це цікаво! За цим посиланням ви маєте можливість в режимі реального часу спостерігати за транспортуванням зерна.



Де зараз перебуває судно RAZONI з українським зерном / Скриншот карти

Зауважимо, що в Туреччині припускають, що RAZONI прибуде до Стамбула вночі 3 серпня. На цьому зробив акцент Координатор спільного координаційного центру, помічник генерального директора Директорату безпеки та оборони Міністерства національної оборони Туреччини Озгур Озджан Алтунбулак.

Пункт призначення судна – Ліван

Очікується, що судно під назвою RAZONI, яке ми очікували та слідкували за ним раніше, стане на якорі в місті Стамбул опівночі... Вантажне судно вийшло з українського порту Одеса до Лівану. Хід цього судна планувалася нашим центром та продовжує ним відстежуватися,

– наголосив він.

Озгур Озджан Алтунбулак підкреслив, що все, що пов'язане з транспортуванням українського зерна, погоджене у Координаційному центрі. Мовиться як про маршрут руху судна, так і про сам гуманітарний коридор.

Опісля того, як делегації, до яких входять представники Туреччини, росії, України та ООН, проведуть перевірку, судно рушить далі. Наразі ж відбувається підготовка суден, які могли б експортувати продукцію з трьох портів нашої держави.

Напередодні у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що на відправлення очікують 16 суден. Він підкреслив, що спочатку слід глянути, як працюють домовленості з росією і чи дотримуватиметься їх країна-агресорка. Лише після цього можна буде продовжувати експортувати нашу продукцію.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що експорт продовольства важливий для України з багатьох причин. Мовиться не лише про фінансову вигоду, а й забезпечення робочими місцями половини мільйона наших громадян.

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