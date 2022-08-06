На борту корабля NAVISTAR під прапором Панами 33 тисячі тонн української кукурудзи. Після інспекції у Стамбулі судно вирушить до Ірландії.

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Ще 2 судна в дорозі, 1 прямує до України

До Стамбула зараз прямують ще 2 судна – ROJEN під прапором Мальти, на борту якого 13 тисяч тонн української кукурудзи та POLARNET під прапором Туреччини, який перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи. Ці 2 судна відправилися 5 серпня з Чорноморська. Водночас NAVISTAR вирушив з Одеси.

За даними видання BlackSeaNews, до порту Одеси прямує турецький суховантаж FULMAR S. Це перше турецьке судно, яке наближається до України з початку повномасштабного вторгнення.

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку

Після підписання у Стамбулі "зернових угод" 1 серпня з України вирушило перше судно RAZONI, на борту якого 26 тисяч тонн кукурудзи. Цей корабель став першим, який вирушив "зерновим коридором".

3 серпня після успішної перевірки Спільним координаційним центром корабель вирушив далі. Водночас тоді міністр інфраструктури України Олексій Кубраков заявив, що 17 суден чекають дозволу на вхід в українські порти.

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