Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он предполагает, что заявление Беннета может являться частью российской дезинформации.

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По словам израильского политика, во время своего визита в Россию в марте 2022 года он спросил Владимира Путина, собирается ли тот убивать Владимира Зеленского. На это российский диктатор возразил. Израильский эксглава правительства попросил у него честное слово не идти на такой шаг.

Впоследствии Беннет сообщил об этом президенту Украины, и якобы через два часа Зеленский покинул секретный бункер и записал видео из своего офиса.

Какая цель могла быть у Беннета

Божко объяснил заявление Беннета тем, что значительная часть израильских политиков до сих пор имеет хорошие отношения с Россией.

Категория бывших чиновников – это вообще типичный путь для того, чтобы становиться агентом иностранного влияния в международной политике,

– добавил говорящий.

Божко считает, что за словам Нафтали Беннета была цель сигнализировать о том, что Путин дал честное слово и его сдержал. Мол, Путин не зверь и даже готов на жесты доброй воли.

Божко о заявлении Нафтали Беннета: смотреть видео

Россия, вероятно, хочет переговоров

Эксперт предполагает, что эта информация появилась именно сейчас, ведь Россия пытается через все коридоры влияния активизировать тезис о переговорах с Западом на условиях, хотя бы немного удовлетворявших российское политическое руководство.

В марте уже шли определенные переговорные процессы, поэтому я считаю, что это типичная дезинформация. Учитывая уровень влияния определенных российских агентов в Израиле, это выглядит даже достаточно закономерно.

– резюмировал Божко.

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