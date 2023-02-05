Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він припускає, що заява Беннета може бути частиною російської дезінформації.

До теми Експрем'єр Ізраїлю 3 години розмовляв з Путіним у березні: той обіцяв "не вбивати Зеленського"

За словами ізраїльського політика, під час свого візиту до Росії у березні 2022 року він запитав у Владіміра Путіна, чи збирається той вбивати Володимира Зеленського. Це російський диктатор заперечив. Натомість ізраїльський ексглава уряду попросив у нього слово честі не йти на такий крок.

Згодом Беннет повідомив про це президенту України, і нібито через дві години Зеленський залишив секретний бункер і записав відео уже зі свого офісу.

Яка мета могла бути у Беннета

Божко пояснив заяву Беннета тим, що значна частина ізраїльських політиків досі має гарні стосунки з Росією.

Категорія колишніх урядовців – це взагалі типовий шлях для того, щоб ставати агентом іноземного впливу в міжнародній політиці,

– додав мовець.

Божко вважає, що за цими словами Нафталі Беннета була ціль сигналізувати про те, що Путін дав слово честі і його дотримав. Мовляв, Путін не звір, і навіть готовий на жести доброї волі.

Божко про заяву Нафталі Беннета: дивитись відео

Росія, ймовірно, хоче переговорів

Експерт припускає, що ця інформація з'явилася саме зараз, адже Росія намагається через усі коридори впливу активізувати тезу про перемовини із Заходом на умовах, які хоча б трохи задовольняли російське політичне керівництво.

В березні уже йшли певні переговорні процеси, тому, я вважаю, що це типова дезінформація. Враховуючи рівень впливу певних російських агентів в Ізраїлі, це виглядає навіть досить закономірно,

– резюмував Божко.

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