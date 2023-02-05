Експрем'єр у своєму інтерв'ю зауважив, що спілкувався з диктатором під час свого візиту до Москви, передає 24 Канал. Щоправда, його він здійснив на початку березня. Тоді вже минув понад тиждень з моменту повномасштабного вторгнення.

Читайте також Невивчені уроки історії: як "нейтральність" Австрії та Угорщини грає на руку Москві

Візит до Москви був таємним

За наявною інформацією, Беннет прибув до Москви 5 березня. Тоді ж він упродовж трьох годин спілкувався з Путіним. А вже після цього здійснив телефонний дзвінок Володимирові Зеленському. Правда, його деталей колишній прем'єр не повідомляє.

Беннета цікавило, чи не планує Путін убити Зеленського. На що кривавий диктатор заявив, що робити цього не збирається. Правда, останні наявні дані свідчать про те, що глава держави пережив понад 12 спроб замахів на своє життя.

Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, в сховищі... Я сказав йому (Путіну – 24 Канал): "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського",

– зауважив експрем'єр.

Він був наполегливим і очікував, що Путін пообіцяє, що не робитиме цього. На що диктатор з Кремля відповів, що позбавляти життя президента України він не буде. Крім того, президент країни-агресорки "погодився не наполягати на роззброєнні України".

Ми ж нагадаємо, що перед самим вторгненням з Путіним мав розмову прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він розповів про погрози з боку президента Росії, які летіли в його бік.

Погрожував ракетним ударом

Джонсон розповів, що мав телефонну розмову з Путіним. Під час неї він попередив кривавого диктатора про те, що повномасштабна війна стане "повною катастрофою".

Експрем'єр намагався пояснити, що через злочинні дії на Росію накладуть ще більше і ще сильніші санкції. Крім того, запевнив, що найближчим часом Україна не вступить до НАТО. Тож закликав не робити необдуманих кроків.

У якийсь момент він погрожував мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину". Весело,

– сказав Джонсон.

Він також зауважив, що під час "найбільш екстраординарного дзвінка" президент Росії був дуже фамільярним.

Цікаво, що колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник не виключив, що Путін міг погрожувати також канцлеру Олафу Шольцу. Його диктатор теж міг попередити про можливий ракетний удар. І саме тому Шольц дуже стримано себе поводив у плані підтримки та допомоги Україні.