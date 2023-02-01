Як розповів в інтерв'ю колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, Олаф Шольц міг отримати погрози від Владіміра Путіна. Не виключено, що диктатор з Кремля попередив, що ладен завдати ракетного удару й по Берліну.

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Путін натиснув на слабке місце

Мельник зазначив, що він не виключає погроз з боку Путіна. Особливо на фоні заяви колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Тож, наголосив експосол, не можна виключати і такого перебігу подій.

Бо росіяни знають, що німці, навіть є ж таке поняття – german angst. Angst означає страх. Ankst — це вже навіть усталений термін, що характеризує цю стриманість, нерішучість, намагання відтягнути ухвалення рішення до останнього моменту,

– зауважив Мельник.

Власне, це й чітко демонструє поведінку того ж Олафа Шольца. Він відкладає доленосні рішення до останнього. І робить це вже тоді, коли отримав максимальний тиск на себе з боку міжнародної спільноти.

Водночас експосол зауважив, що вдалося поступово змінювати відповідну матрицю. Якщо торік ми обговорювали шоломи і протитанкову зброю з Німеччини, то зараз – танки. Як зазначив Мельник, "для німців це квантовий стрибок – направити танки до України проти Росії".

Які погрози отримав Джонсон

Напередодні про погрози з боку Путіна розповів Борис Джонсон. У нього була телефонна розмова з диктатором з Кремля. Колишній прем'єр зателефонував у Москву та попередив, що повномасштабна війна стане "повною катастрофою".

Він намагався пояснити, що злочинні дії стануть причиною посилення санкцій. Також запевнив, що найближчим часом Україна не вступить у НАТО. Мовляв, не потрібно робити необдуманих кроків.

У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело,

– сказав Джонсон.

Колишній прем'єр зауважив, що Путін під час "найбільш екстраординарного дзвінка" був дуже фамільярним.