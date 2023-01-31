Її він озвучив під час пресконференції зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. За словами Олафа Шольца, міркувати про переговори можна буде за однієї умови, яку повинні дотримати росіяни.

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Ворог повинен покинути Україну

Канцлер Німеччини підкреслив, що для проведення мирних переговорів потрібно, щоб Росія вивела свої війська з України. Цю репліку він кинув у відповідь на слова Лули про те, що він дуже мало чув про мир під час дискусій щодо вторгнення Росії. Таким чином ми отримали нагоду побачити, наскільки по-різному думають лідери у цей момент.

Шольц цими словами не обмежився. Він підкреслив, що жодного миру з Росією не можна укладати за спиною українців. Канцлер вкотре проартикулював важливий момент: Україна – суб'єкт переговорного процесу, а не об'єкт. Водночас Шольц зауважив, що з президентом Бразилії у нього спільна та чітка позиція: "Ми обидва засуджуємо російське вторгнення".

Але зброї Бразилія нам не дасть

Водночас під час пресконференції Лула дав чітко зрозуміти, що Україна від Бразилії не отримає боєприпаси до ЗРК Gepard або танків Leopard.

Бразилія не зацікавлена у​ передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано,

– наголосив він.

Україна може отримати винищувачі