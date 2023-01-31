Его он озвучил во время пресс-конференции со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. По словам Олафа Шольца, рассуждать о переговорах можно будет при одном условии, которое должны соблюсти россияне.
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Враг должен покинуть Украину
Канцлер Германии подчеркнул, что для проведения мирных переговоров нужно, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Эту реплику он бросил в ответ на слова Лулы о том, что он очень мало слышал о мире во время дискуссий по поводу вторжения России. Таким образом, мы получили возможность увидеть, насколько по-разному думают лидеры в этот момент.
Шольц этими словами не ограничился. Он подчеркнул, что ни одного мира с Россией нельзя укладывать за спиной украинцев. Канцлер еще раз проартикулировал важный момент: Украина – субъект переговорного процесса, а не объект. В то же время Шольц отметил, что с президентом Бразилии у него общая и четкая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".
Но оружия Бразилия нам не даст
В то же время, во время пресс-конференции Лула дал четко понять, что Украина от Бразилии не получит боеприпасы к ЗРК Gepard или танкам Leopard.
Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украино-российской войны. Бразилия – страна мира. И потому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже косвенно,
– подчеркнул он.
Украина может получить истребители
- Тем временем особенно активно обсуждается вопрос передачи нашему государству истребителей. Речь как о F-16, так и других воздушных судах. К примеру, 31 января стало известно, что Резников летит в Париж, чтобы пообщаться с Макроном по этому поводу.
- К слову, самолеты нам очень нужны. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что наши военные летают на советских воздушных судах. Так что нам остро нужно их обновить вариантами западного производства.
- Также Игнат отметил, что для защиты Украины в будущем нам нужно хотя бы 5 бригад истребителей. Речь идет о 180 истребителях. В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что столько нашему государству никто не даст.
- Напоследок напомним слова военного эксперта Романа Свитана. По его словам, нашему государству необходимы 2 авиабригады из F-16. Этого количества будет достаточно, если учитывать, что это истребители формата 4 в 1. Они могут выполнять целый ряд задач.