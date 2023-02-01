Как рассказал в интервью бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, Олаф Шольц мог получить угрозы от Владимира Путина. Не исключено, что диктатор из Кремля предупредил, что готов нанести ракетный удар и по Берлину.

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Путин нажал на слабое место

Мельник отметил, что он не исключает угроз со стороны Путина. Особенно на фоне заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Так что, подчеркнул экс-посол, нельзя исключать и такой ход событий.

Потому что россияне знают, что немцы, даже есть такое понятие – german angst. Angst означает ужас. Ankst — это уже даже устоявшийся термин, характеризующий эту сдержанность, нерешительность, попытки оттянуть принятие решения до последнего момента,

– заметил Мельник.

Собственно, это и четко демонстрирует поведение того же Олафа Шольца. Он откладывает судьбоносные решения до последнего. И делает это уже тогда, когда получил максимальное давление на себя со стороны международного сообщества.

В то же время, экс-посол отметил, что удалось постепенно менять соответствующую матрицу. Если в прошлом году мы обсуждали шлемы и противотанковое оружие из Германии, то сейчас танки. Как добавил Мельник, "для немцев это квантовый скачок – направить танки в Украину против России".

Какие угрозы получил Джонсон

Накануне об угрозах со стороны Путина рассказал Борис Джонсон. У него был телефонный разговор с диктатором из Кремля. Бывший премьер позвонил в Москву и предупредил, что полномасштабная война станет "полной катастрофой".

Он пытался объяснить, что преступные действия станут причиной ужесточения санкций. Также заверил, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО. Якобы не нужно делать необдуманные шаги.

В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту. Весело,

– сказал Джонсон.

Бывший премьер отметил, что Путин во время "наиболее экстраординарного звонка" был очень фамильярным.