По данным властей Индии, причина трагедии – ошибка в электронной системе сигнализации. Беда произошла из-за того, что один из поездов сменил колею неправильно.

Обратите внимание В Ростове рухнули трибуны во время футбола: есть погибшая, пострадало много детей

Детали рассказал Ашвини Вайшно – министр железных дорог Индии. Мужчина рассказал, что поезд Coromandel Express получил сигнал выехать на главную колею. Однако впоследствии сообщение было отменено. Поезд выехал на соседний путь и врезался в грузовой поезд.

Следующий этап трагедии – Coromandel Express перекинулся на другой путь. В то время как раз двигался пассажирский поезд Yesvantpur-Howrah. В результате он сошел с рельсов.

По состоянию на 4 июня известно о:

275 погибших;

900 пострадавших.

К слову, сначала сообщали, что жертвами трагедии стали около 300 человек. В то же время впоследствии объяснили: цифра была завышена из-за того, что некоторые тела посчитали дважды.

Эта железнодорожная катастрофа уже стала самой масштабной за последние годы. Сотни людей остаются в больницах.